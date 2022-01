Amateurclubs herademen met fans langs het veld: "We kunnen ons weer uitleven"

Amateurclubs staan door corona voor financiële uitdagingen. 9 van de 10 clubs zegt in een studie van de VUB een impact te voelen van de pandemie, zeker omdat de kantine vaak een belangrijke bron van inkomsten is.

Dat ook de amateurclubs dit weekend weer supporters mochten ontvangen, kwam dan ook geen moment te vroeg. Dat beamen ze ook bij RFC Wetteren uit 2e amateurklasse.

"We zijn zeer afhankelijk van de publieke belangstelling", zegt sportief manager Andy Bontinck. "Het was absoluut nodig voor de leefbaarheid van de club. De kantine is een belangrijke bron van inkomsten en ook sportief was het belangrijk dat we weer konden hervatten."

Ook de supporters waren al te blij om hun zondagse traditie weer te kunnen opnemen. "Wat doe je anders op zondagnamiddag? Niets toch. Het is plezant om weer een pintje te drinken in leuk gezelschap", klinkt het in de kantine van Wetteren.

Dat vertelt ook supporter Dimitri Michem. "Mijn schoonbroer speelt bij Wetteren, dus het is leuk om weer te supporteren. We kunnen ons weer uitleven, het is het enige dat we weer mogen doen. Behalve werken dan."

Voetnoot: Wetteren won dit weekend zijn wedstrijd tegen Menen met 2-1. Het kon de sfeer alleen maar verbeteren.