Alpineskiën op de Olympische Winterspelen in Peking: programma, favorieten en Belgen

Wat is alpineskiën?

Alpineskiën is, zoals de atletiek op de Zomerspelen, een van de belangrijkste sporten op de Winterspelen. Het staat dan ook al sinds de eerste editie in 1924 op het programma. Het opzet is eenvoudig: de skiërs dalen van de top van de berg zo snel mogelijk naar beneden. In Peking staan er 6 verschillende disciplines op het programma: de afdaling, slalom, reuzenslalom, super-G, combinatie en gemengde parallelslalom (het enige teamevenement).

Onderdelen

De afdaling is het koningsnummer. Spektakel is er verzekerd

door de hoge snelheden en de bijhorende risico’s. Het doel: zo snel mogelijk

afdalen langs de poortjes. De slalom is de meest technische wedstrijd door de snelle opeenvolging van paaltjes en korte bochten. Er zijn 2 runs. De top 30 uit de 1e run mag deelnemen aan de 2e run. Wie de snelste tijd neerzet over de

2 runs samen, wordt olympisch kampioen. Bij de reuzenslalom staan de paaltjes wat verder uit elkaar dan bij de slalom. Daardoor ligt de snelheid in deze discipline hoger. Het wedstrijdformat is hetzelfde als bij de slalom: de top 30 uit de 1e run stoot door naar de 2e run. De tijden van de 2 runs worden opgeteld. De super-G is een superreuzenslalom. Het gaat er nog sneller aan toe dan in de reuzenslalom omdat de bochten nog langer zijn. De wedstrijd wordt beslist in 1 run. De combinatie gaat op zoek naar de skiër die het meest allround is. Het combineert 2 disciplines: eerst is er een afdaling, in de 2e run volgt een slalom. Beide tijden worden opgeteld. De gemengde parallelslalom is het enige teamonderdeel. Elk land selecteert 4 skiërs: 2 mannen en 2 vrouwen. Zij nemen het in 4 duels op tegen 4 skiërs van een ander land. Het speciale aan dit onderdeel is dat de skiërs een duel uitvechten. Zo starten dan ook naast elkaar. Dat zorgt voor mooie televisie. Wie als 1e over de streep komt, pakt 1 punt voor zijn land. Staat het 2-2 na 4 duels, dan worden alle tijden per land opgeteld en wint het land met de snelste tijd.

De parallelslaom

Waar vindt het plaats?

Omdat er in Peking zelf natuurlijk geen bergen zijn, vinden de wedstrijden in het alpineskiën plaats in Yanqing, op de skipiste van Xiaohaituo, op zo'n 90 kilometer van de Chinese hoofdstad. De piste werd pas in 2019 voor het eerst in gebruik genomen, waardoor het voor alle deelnemers een ontdekkingstocht wordt. Omdat er nauwelijks natuurlijke sneeuw is in het gebied, is de piste opgetrokken uit kunstsneeuw.

In dit skigebied vinden de olympische wedstrijden plaats.

Wie zijn de favorieten?

Mikaela Shiffrin kan zich ontpoppen tot de absolute ster: de

26-jarige Amerikaanse mikt op goud in de slalom, de reuzenslalom en de

combinatie. Op de Winterspelen in 2018 verzamelde ze in die 3 disciplines al

eremetaal: goud in de reuzenslalom en zilver in de slalom en de combinatie. De Zwitserse Lara Gut-Behrami is wereldkampioene in de

super-G en de reuzenslalom en is dan ook de topfavoriete in beide disciplines. Op de vorige 2 Winterspelen stelde de vrouw van de Zwitserse voetbalinternational Valon Behrami wel teleur. In de afdaling zou het wel eens in een duel kunnen uitmonden tussen

titelverdedigster Sofia Goggia (Ita) en wereldkampioene Corinne Suter (Zwi). Bij de mannen is het uitkijken naar Vincent Kriechmayr (de Oostenrijker met een Belgische moeder): hij is de regerende wereldkampioen in de afdaling en de super-G. Kriechmayr zal in beide disciplines de strijd moeten aanbinden met zijn landgenoot en tweevoudig olympisch kampioen Matthias Mayer en de Noor Aleksander Aamodt Kilde. In de reuzenslalom en de combinatie is Alexis Pinturault erop gebrand om aan alle aandacht naar zich toe te trekken. In de slalom ligt de strijd helemaal open.

Mikaela Shiffrin

De Belgen

België vaardigt 3 alpineskiërs uit, allemaal mannen. Kim Vanreusel had gehoopt ook naar Peking te mogen gaan, maar tot haar ontzetting werd ze uiteindelijk niet geselecteerd. De Belg waar het meeste van verwacht wordt, is Armand Marchant. Door een zware valpartij in 2017 was hij 2 jaar buiten strijd en miste hij ook de vorige Winterspelen. Marchant is vooral een specialist op de slalom. Op het voorbije WK haalde hij daarin de top 10. Dries Van den Broecke en Sam Maes zijn de twee andere Belgen. Maes raakte maar net op tijd fit na een knieblessure die hem bijna een jaar uit roulatie hield.

programma van Armand Marchant dinsdag 8 februari super-G zondag 13 februari reuzenslalom woensdag 16 februari slalom

programma van Dries Van den Broecke zondag 13 februari reuzenslalom woensdag 16 februari slalom

programma van Sam Maes zondag 13 februari reuzenslalom woensdag 16 februari slalom