"Charles De Ketelaere was tegen Kortrijk subliem, hij is de sierlijkste voetballer in België"

"Naar mijn mening is hij een van de sierlijkste voetballers op de Belgische velden", begon Arnar Vidarsson zijn lofzang aan het adres van Charles De Ketelaere.



"Tegen Kortrijk was hij zondag gewoon subliem. Alles zo sierlijk, alles lijkt zo simpel. En hij ziet het allemaal op voorhand. Hij weet zijn loopacties ook op de juiste momenten in te zetten."



"Hij heeft diepgang en techniek, ook al is het bijna altijd met links. En hij werkt heel hard, ook in balverlies."



Filip Joos pikt in: "Mij doet het denken aan het laatste jaar van Kevin De Bruyne in België. Hij steekt erbovenuit. En ik heb het gevoel: hoe hoger het niveau waarop hij voetbalt, hoe makkelijker het zal gaan voor hem."



Extra Time-gast Karel Geraerts looft ook de mentale kracht van De Ketelaere. "Hij werd door iedereen naar voren geschoven als dé favoriet voor de Gouden Schoen, maar hij werd pas 3e. Zeg wat je wilt, maar dat heeft een impact. Toch was hij ook tegen ons de beste man. Hij staat mentaal al heel ver voor zijn leeftijd", denkt Geraerts.