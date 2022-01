Wat een mens lijden kan: Sergio Ramos is nog maar eens geblesseerd aan zijn kuit

28 november 2021. Die zondag kon Sergio Ramos na heel wat kuitperikelen eindelijk zijn langverwachte debuut voor PSG maken.

Vorige week een nieuw lichtpuntje in het Parijse leven van Ramos: hij scoorde voor het eerst in het shirt van de Franse topclub.

Maar mooie liedjes duren ook voor Ramos niet lang. Vandaag maakte PSG bekend dat de verdediger opnieuw aan de kant staat. Opnieuw is er een probleem met zijn rechterkuit: donderdag liep de 35-jarige Ramos de blessure tijdens een training op.

Wanneer Ramos weer kan spelen, is nog niet duidelijk. Maar dat het duel met zijn ex-club Real Madrid in de Champions League half februari in het gedrang komt, is een zekerheid.