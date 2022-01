UK Championship-winnaar Zhao Xintong vernedert landgenoot in finale German Masters

Zhao Xintong won vorige maand het UK Championship door Luca Brecel te verslaan in de finale en zondagmiddag was het opnieuw prijs. In de finale van de German Masters in Berlijn liet hij geen spaander heel van Yan Bingtao.



Elk foutje van Bingtao werd genadeloos afgestraft door zijn vriend, die pas de 3e speler is die een rankingtoernooi wint zonder een frame te verliezen in een finale met twee sessies. Steve Davis was de eerste op de Grand Prix in 1989, Neil Robertson deed het in 2020 over in de finale van de European Masters.



Zhao Xintong is na Ding Junhui in 2014 de tweede Chinees die de German Masters op zijn palmares weet te schrijven. Hij houdt aan zijn overwinning 80.000 pond over, een slordige 96.000 euro.