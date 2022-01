Senegal is de laatste halvefinalist op Afrika Cup na overtuigende zege

Senegal had op weg naar de kwartfinales nog geen doelpunt geïncasseerd en bleek ook voor Equatoriaal Guinea een maatje te groot. Op het halfuur bediende Liverpool-speler Sadio Mané Diedhiou voor de 1-0.



Toch maakte Equatoriaal Guinea er na de rust weer een wedstrijd van, toen Buyla voor de verrassende gelijkmaker zorgde.



Maar de vreugde was van korte duur. Invaller Kouyaté, die een verleden heeft bij Brussels, Kortrijk en Anderlecht, zette Senegal opnieuw op voorsprong. Tien minuten voor tijd legde Sarr de 3-1-eindstand vast.



Het sprookje van het bescheiden Equatoriaal Guinea, de nummer 114 op de FIFA-ranking, kreegt dus geen happy end. Senegal neemt het woensdag op tegen Burkina Faso met als inzet een plek in de finale.