Oude bekende van Anderlecht schiet Egypte naar de halve finales op de Afrika Cup

In de clash tussen de twee Noord-Afrikaanse grootmachten was het Marokko dat al vroeg in de wedstrijd op voorsprong kwam. De VAR legde de bal op de stip na een overtreding van PSG-speler Hakimi, Boufal toonde zich trefzeker vanaf elf meter.



Egypte had het meeste van het spel, maar kon pas na de rust reageren. Mohamed Salah - wie anders - prikte al snel in de 2e helft de gelijkmaker binnen.



Voor de 2-1 was het vervolgens wachten tot in de verlengingen. Salah deed het voorbereidende werk op de rechterflank en legde de bal panklaar voor Trezeguet (ex- Anderlecht en -Moeskroen), die de bal aan de tweede paal maar binnen te duwen had.



Marokko, met Amallah (Standard) in de basis en Tissoudali (Gent) als invaller, kon niet meer reageren.