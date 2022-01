Na de paniek, de opluchting: biatleet Thierry Langer is fit voor Peking: "Het komt goed"

Thierry Langer legt belangrijke test af voor Winterspelen

Het was meer dan een domper voor Thierry Langer eind december. In de laatste rechte lijn richting de Winterspelen in Peking liep hij een voetbreuk op. Afgelopen week legde een beslissende test af en Sporza was erbij.

"Dit is de eerste keer op de sneeuw", vertelt de biatleet aan onze reporter Gert Gommé. "De skischoenen heb ik al een keer gepast, om te kijken of het ging. Vandaag probeer ik voor de eerste keer om weer te langlaufen."

"We zijn nu bijna 5 weken na de operatie en er zit een schroef in mjin voet. In eerste instantie was er wel een beetje paniek, omdat ik niet wist wat de gevolgen zouden zijn van een voetbreuk en hoe lang de revalidatie zou duren. Maar de dokters en kinesisten vertelden me dat het kantje boord zou worden, maar dat het wel mogelijk was."