Michel Wuyts niet langer commentator bij Sporza: "Respect en waardering voor jaren bij VRT"

"Het klopt inderdaad dat Michel Wuyts ons gisteravond, na afloop van het WK veldrijden, op de hoogte heeft gebracht van het feit dat hij vanaf 1 februari exclusief voor Het Laatste Nieuws en VTM zal werken", reageert Pieter De Windt (hoofdredacteur Sporza).



"We begrijpen dat, al hadden we heel graag het huidige veldritseizoen samen in schoonheid afgesloten. Het had ons ook de kans gegeven om in diezelfde schoonheid van Michel afscheid te nemen."



"Dat is nu anders, maar niettemin wensen we Michel alle succes en alle geluk toe. Hij verdient veel respect en waardering voor zijn jarenlange inzet voor Sporza en VRT."