Manchester United-aanvaller Mason Greenwood beschuldigd van geweld en misbruik

Harriet Robson heeft zondagochtend op haar Instagram-account foto's van blauwe plekken en verwondingen gepost. Volgens haar is ze het slachtoffer geworden van Mason Greenwood.

Robson publiceerde ook een opgenomen spraakbericht, waarin te horen is dat Greenwood haar min of meer dwingt tot seks. "Aan iedereen die wil weten wat Mason Greenwood met me doet", schreef Robson erbij.

Niet veel later verdwenen die posts van haar profiel.

De politie neemt de zaak ernstig en wil "het volledige verhaal" eerst uitspitten. Greenwoord heeft nog niet gereageerd op de beschuldigingen. Manchester United deed dat wel in de Engelse media.

"We zijn op de hoogte van de afbeeldingen en beschuldigingen die op de sociale media circuleren. We geven verder geen commentaar tot de feiten zijn vastgesteld. Manchester United keurt geen enkele vorm van geweld goed", meldt United.



De club schorst de speler tot nader order: hij zal niet meer meetrainen of wedstrijden spelen.