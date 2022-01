Eindelijk spreekt Felice Mazzu voorzichtig over bijgestelde ambities: "Misschien tijd voor nieuw doel"

Voor uitspraken over de titel of de play-offs moet je dan weer niet bij Nielsen zijn. "Ik weet dat het saai is voor jullie journalisten, maar we blijven het match per match aanpakken. Daarom staan we in deze positie. We blijven rustig, want het seizoen is nog lang."

Nielsen is een defensieve middenvelder, maar pikt zijn goaltjes mee. "Als ik naar mijn statistieken kijk, dan ben ik wellicht een van de gevaarlijkste verdedigende middenvelders in Europa", lachte Nielsen. "Hopelijk blijft het duren."

"Assistent Karel Geraerts had gekeken naar de stilstaande fases en had gezien dat er kansen lagen met een schot van buiten de box", verklapt Nielsen. "Hij toonde het mij en ik wist waar ik moest schieten."

Casper Nielsen kroonde zich tot matchwinnaar in Union-Anderlecht met zijn vijfde competitiegoal van het seizoen. Ook al week zijn schot af, toeval was de goal niet.

Hield Casper Nielsen zich nog op de vlakte, dan durfde coach Felice Mazzu heel voorzichtig te spreken over bijgestelde ambities. "In het begin van het seizoen hadden we geen duidelijk doel, behalve dat we droomden van een stabiele club."

"Tot vandaag hadden we als tweede doel om in de top 8 te eindigen. Maar nu hopen we in de top 4 te geraken en in Play-off I te eindigen. Daarna zien we wel. Misschien moeten we ons nu beginnen te focussen op een nieuw doel", vertelde de coach van Union. Benieuwd wat dat nieuwe doel zou kunnen zijn.