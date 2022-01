Wereldkampioen Joran Wyseure door het dolle heen: "Ik doe deze trui nooit meer uit"

Toen heb ik vol doorgetrokken. Zo zette ik mijn ploegmakkers ook in een zetel. Eenmaal ik ontsnapt was, heb ik de volledige wedstrijd op mijn eigen tempo kunnen rijden. Dat heeft geloond, zo blijkt."

"Op een van de eerste klimmen heb ik goed doorgetrokken. Ik voelde dat ik vlotter over die hellingen ging dan vele anderen. Die versnelling was meteen goed voor een paar meter."

"Normaal gezien is mijn start niet zo goed", verklapt Wyseure na afloop. "Maar vandaag was ik wel snel weg."

De Nederlanders beten hun tanden stuk voor stuk kapot op het opgejaagd Belgisch wild, Joran Wyseure. De pupil van Bart Wellens bleef buiten schot en kwam zo solo over de streep in Fayetteville.

Volledig Belgisch podium

Wyseure wordt op het podium vergezeld door twee landgenoten. Thibau Nys (3e) en ploegmakker Emiel Verstrynge (2e) speelden vandaag het perfecte ploegenspel: eerst de boel afstoppen en dan - wanneer Wyseure buiten schot was - hun eigen kans gaan.



"Het is heel mooi om met drie Belgen op het podium te pronken", glundert de kersverse wereldkampioen bij de beloften. Zeker met mijn ploegmakker Verstrynge."

Verstrynge kwam nog gevaarlijk dicht in de laatste ronde, maar kraken zou Wyseure vandaag niet doen. "Ik had krampen in de laatste ronde en zag mijn ploegmaat afstevenen. Op het BK was hij de beste, vandaag trok ik aan het langste eind. Ik ben blij voor ons."

"We komen nu elk met onze eigen kampioenentrui aan de start van de volgende wedstrijden."