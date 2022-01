Thibau Nys na bronzen plak op WK: "3 weken geleden nooit gedacht"

Na zijn val op het BK veldrijden in Middelkerke liep Thibau Nys een schouderblessure op. Zijn deelname aan het WK was twijfelachtig, maar hij kon toch afreizen en starten.

"Ik ben heel tevreden met deze 3e plaats, want meer zat er niet in", zegt Nys.

"Ik heb er het maximale uitgehaald. Ik was wel goed, maar dat tikkeltje ontbrak en ik ben op mijn plaats terechtgekomen. Joran en Emiel waren een klasse sterker."

"In het begin was ik nog bezig met zelf wereldkampioen worden, maar na een tijdje zag ik dat het onbegonnen werk was. Ik ben blij dat ik op het podium sta en dat dat met twee andere Belgen gebeurt, dat maakt het plaatje compleet. Drie weken geleden had ik nooit gedacht dat ik hier op het podium zou staan."