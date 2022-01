Terug van weggeweest: De Plus start in Bessèges na 10 maanden afwezigheid

De Plus heeft er twee moeilijke jaren opzitten. Het Belgische rondetalent brak in 2019 door aan de wielertop met de eindzege in de Benelux Tour, maar daarna remde de steile opmars van De Plus helemaal af.

In het coronajaar 2020 hielden maagproblemen en een heupblessure hem bijna het hele jaar aan de kant, in 2021 kampte hij met een soort wielerburn-out, de diagnose luidde toen "virale vermoeidheid". In twee jaar tijd kwam hij zo aan amper 24 wedstrijddagen.

Maar die donkere dagen lijken nu helemaal verleden tijd. De Plus heeft er een goede winter opzitten en staat volgende week voor het eerst in 10 maanden aan de start van een wielerwedstrijd, de Ster van Bessèges.

De Plus krijgt bij Ineos overigens een ijzersterke ploeg naast zich, met onder meer Michal Kwiatkowski, Filippo Ganna en Richard Carapaz. De Franse rittenkoers begint woensdag en eindigt zondag.