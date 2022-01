Stopt Tom Brady nu of niet? Afscheid werd aangekondigd en verwijderd

De 44-jarige Tom Brady speelde in zijn lange carrière 20 jaar voor de New Engeland Patriots, de laatste 2 seizoenen verdedigde hij de kleuren van Tampa Bay.



Brady, die beschouwd wordt als de beste quarterback in de geschiedenis van het American Football, leidde de Patriots naar 6 titels. In zijn eerste seizoen bij Tampa Bay deed hij dat kunstje nog eens over. Met 7 zeges in de Super Bowl doet niemand beter dan de 3-voudige MVP in de NFL.



Tampa Bay werd vorige week uitgeschakeld in de play-offs van de NFL. Sindsdien werd in de Amerikaanse media druk gespeculeerd over de toekomst van Brady. Die speculaties leken te kunnen stoppen.



Na de tweet van zijn bedrijf TB12 regende het reacties uit alle hoeken van de (sport)wereld, maar die tweet werd plots verwijderd. Brady zou de voorzitter van Tampa Bay gebeld hebben om te zeggen dat hij nog geen beslissing heeft genomen.

Brady, die drie kinderen heeft en getrouwd is met supermodel Gisele Bundchen, zou afscheid nemen als een van de allergrootsten in de sport.