Ryan Crouser gooit opnieuw een wereldrecord in het kogelstoten

Ryan Crouser had weinig nodig om het juiste ritme te vinden. De Millrose Games in New York was zijn eerste wedstrijd van het jaar en bij zijn tweede poging was het al raak.

Hij stootte als eerste indoor de kogel voorbij de 23 meter: 23,39 meter is ook een centimeter verder dan zijn wereldrecord outdoor, dat hij in juni van vorig jaar neerzette.

Op zijn 29e is Crouser de standaard in het kogelstoten. Hij verloor geen wedstrijd meer sinds het WK 2019 in Qatar: 29 zeges op een rij en hij heeft zowel outdoor als indoor het wereldrecord in handen. Crouser kan dit jaar op het WK in eigen land zijn enige blinde vlek op zijn palmares nog invullen.