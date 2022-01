NFL-legende Tom Brady stopt ermee na 22 jaar en 7 titels

De 44-jarige Tom Brady speelde in zijn lange carrière 20 jaar voor de New Engeland Patriots, de laatste 2 seizoenen verdedigde hij de kleuren van Tampa Bay.



Brady, die beschouwd wordt als de beste quarterback in de geschiedenis van het American Football, leidde de Patriots naar 6 titels. In zijn eerste seizoen bij Tampa Bay deed hij dat kunstje nog eens over. Met 7 zeges in de Super Bowl doet niemand beter dan de 3-voudige MVP in de NFL.



Tampa Bay werd vorige week uitgeschakeld in de play-offs van de NFL. Sindsdien werd in de Amerikaanse media druk gespeculeerd over de toekomst van Brady. De Amerikaanse sportzender ESPN weet nu dat de quarterback eerstdaags officieel zijn afscheid van de sport zal aankondigen.