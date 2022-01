Miami Heat en Phoenix Suns blijven de tabellen aanvoeren in de NBA

Bij Miami was Jimmy Butler opnieuw de grote man met 26 punten, 9 assists en 6 rebounds. Hij leidde Miami naar de zege in Florida, goed gesteund door Gabe Vincent (23 punten) en Bam Adebayo (20 punten).





Voor de Heat is het na de nipte nederlaag in Atlanta afgelopen vrijdag het derde succes op rij. Het behoudt zo de leidersplaats in de Western Conference, die het sinds zondag bezet.



In het Westen pakte titelverdediger de Milwaukee Bucks een knappe zege op de New York Knicks: 123-108. Ze springen zo van de 6e naar de 4e plaats in het klassement. Giannis Antetokounmpo was met 38 punten en 13 rebounds opnieuw bepalend.

In het Westen dikte de Phoenix Suns hun zegereeks opnieuw aan tot 9 na de 134-124-overwinning tegen de Timberwolves. Devin Booker was de topscorer van zijn team met 29 punten. Draaischijf Chris Paul liet een triple double (21 punten, 14 assists, 10 rebounds) optekenen.



In de partij tussen de Memphis Grizzlies, derde in de stand, en de Utah Jazz, vierde in de stand, wonnen de Grizzlies met 119-109. De jonge Ja Morant trok met een triple-double (30 punten, 10 rebounds en 10 assists) zijn team over de streep.



De Grizzlies hebben zo ondertussen 15 van hun laatste 18 ontmoetingen gewonnen. De Jazz verloor voor de vierde opeenvolgende keer, maar behoudt nog steeds de 4e plaats.



De Denver Nuggets zetten hun goede reeks voort: ze behaalden hun vierde opeenvolgende overwinning in New Orleans door de Pelicans met 116-105 te verslaan. MVP Jokic zorgde voor een triple double met 29 punten, 13 rebounds en 10 assists.