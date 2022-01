Menen laat toekomstperikelen niet aan zijn hart komen en wint op veld van Maaseik

Menen kondigde eerder deze week aan dat het na dit seizoen verdwijnt uit de hoogste afdeling, maar dat nieuws had zaterdagavond duidelijk geen sporen nagelaten in de spelersgroep. Het won met 1-3 op het veld van Maaseik en houdt zo Roeselare in het vizier.



De leider boekte zelf een logische overwinning tegen staartploeg Borgworm, dat zo de rode lantaarn overneemt van Achel. Achel boekte tegen Gent zijn eerste overwinning van het seizoen. Ook Aalst won, met 0-3 op het veld van Haasrode Leuven.