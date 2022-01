Julien Watrin duikt met persoonlijk record onder WK-limiet op 400 meter

Julien Watrin had zo'n snelle chrono niet verwacht. "Mijn voorbereiding op het winterseizoen verliep goed, alles loopt vlot op training, maar ik had niet gedacht dat ik bij mijn eerste wedstrijd al de WK-limiet zou behalen", reageerde Watrin.

Toch was het geen toeval dat Watrin snel was in Louvain-la-Neuve. "De afgelopen twee maanden ben ik elke week hier komen trainen. Ik heb mezelf de kans gegeven om de piste te leren kennen en dat heeft me geholpen vandaag."

Watrin zal zijn programma niet veranderen. "Ik loop nog in Miramas, Dortmund en op het BK. Dat programma gaan we nu niet veranderen. Met het minimum op zak, zal ik die wedstrijden met minder druk kunnen lopen."

"Op het WK zelf een finale halen, zal erg moeilijk zijn. Het niveau is heel hoog. Bovendien moet ik ook met de 4x400 aan de slag. Na het indoorseizoen leg ik weer de focus op de 400 meter horden, met het EK in München als doel."