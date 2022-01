De laatbloeier waar weinigen (ook hijzelf niet) in geloofden: wie is wereldkampioen Joran Wyseure?

Een regenboogtrui overtrof zelfs zijn stoutste dromen. Joran Wyseure (21) verbaasde zichzelf en vele anderen door gisteren in Fayetteville naar de wereldtitel bij de beloften te knallen. Bij de jeugd had hij soms moeite om koersen uit te rijden, titels stonden er al zeker niet op zijn palmares. Portret van een harde werker die nu pas tot bloei komt.

Flashback naar januari 2021.

In de belofteselectie van bondscoach Sven Vanthourenhout voor het WK in Oostende is er geen plaats voor Thibau Nys. De minder bekende naam die zijn plek inneemt: Joran Wyseure.

Grootspraak is aan de jonge renner uit Lichtervelde niet besteed. Alleen deelnemen beschouwt Wyseure op dat moment als een halve overwinning.

“Ik ga er zoveel mogelijk proberen van te genieten, want de kans bestaat dat het mijn eerste en laatste WK wordt”, laat hij optekenen.

Wist hij veel wat er hem een jaar later in Fayetteville zou overkomen…

Enveloppes

De bescheidenheid van Wyseure - “een eerder timide maar bijzonder correcte gast” - valt makkelijk te verklaren. Hij is namelijk geen absoluut toptalent zoals enkele van zijn leeftijdsgenoten. Op zijn achtste begint Wyseure met koersen op de weg, vier jaar later duikt hij ook in het veld. “Maar een topper was ik zeker niet”, gaf de renner eerder toe in een interview met Krant van West-Vlaanderen. “Bij de aspiranten had ik zelfs moeite om mijn wegkoersen uit te rijden."

Ik was tevreden als ik op het einde van het seizoen één keer een enveloppe had gekregen. Joran Wyseure

Tijdens de crossen met de Koninklijke Brugse Velosports steekt Wyseure evenmin boven zijn ploegmaats uit. “Als je eerste werd, kreeg je van de ploeg 15 euro, als je tweede werd tien euro en als derde kreeg je nog vijf euro. (lacht) Ik was tevreden als ik op het einde van het seizoen één keer een enveloppe had gekregen.”

Wyseure jaagt toch zijn grote koersdroom na en volgt middelbare studies - uiteraard met specialisatie wielrennen - aan de topsportschool in Brugge. In het hoger onderwijs wordt dat de richting “Bewegen en Sport” aan de Howest, die hij nu nog steeds volgt.

“Al heb ik wel geen idee wat ik zal doen als het niet lukt”, gaf hij eerder toe. “Leerkracht lichamelijke opvoeding zie ik me niet meteen worden. Ik kan eigenlijk enkel goed fietsen, zwemmen en lopen.”

Verborgen potentieel

De harde trainingsarbeid van “De Raket van Lichtervelde” begint wel zijn vruchten af te werpen. Geen Belgische of internationale titels die de nationale pers halen, maar wel enkele knappe resultaten in de schaduw. Het verborgen potentieel van Wyseure was ook Acrog-ploegleider Bart Wellens niet ontgaan tijdens enkele ritjes.

Ik was de eerste die zei dat we Joran moesten contacteren. Er hebben toen heel wat mensen aan mij gevraagd: waarom? Bart Wellens