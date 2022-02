Dan toch: Tom Brady, de beste quarterback uit NFL-geschiedenis,houdt ermee op

"Iedereen verdient 100% van mijn inzet. Nu is het tijd voor andere dingen"

"Ik heb er lang over nagedacht in de laatste weken. Ik ben zo trots op wat we samen allemaal bereikt hebben. Mijn coaches, teamleden, tegenstanders en fans verdienen 100 % van mijn inzet. Maar nu is het tijd voor de nieuwe generatie gemotiveerde atleten."

Dat heeft Brady dus gedurende 22 jaar gedaan en daarom is het voor hem zo moeilijk om dit te schrijven: "Ik ga niet meer deze competitieve uitdaging aan. Ik heb mijn NFL-carrière met hart en ziel beleefd, maar nu is het tijd om mijn tijd en energie in andere dingen te steken."

"Ik heb altijd geloofd dat American football een sport is van alles of niets", schrijft Tom Brady. "Als je je niet voor 100 % geeft, dan zal je geen succes hebben. En succes is waar ik het meest van hou in deze sport. Er is de fysieke, mentale en emotionele uitdaging om elke dag het beste van mezelf te geven."

"Ik kwam na de wedstrijden altijd thuis bij de meest liefhebbende en steunende vrouw, die alles gedaan heeft voor ons gezin en mij toeliet me te focussen op mijn carrière. Haar onbaatzuchtigheid liet me toe om nieuwe toppen te bereiken."

Maar een speciale boodschap is toch voor zijn familie. "Ik wil mijn ouders en familie bedanken voor de nooit aflatende steun en liefde. Vooral mijn vrouw Gisele en mijn kinderen Jack, Benny en Vivi. Jullie zijn mijn inspiratiebron. Ons gezin is de grootste verwezenlijking."

Het bericht op Instagram:

The Greatest Of All Time (GOAT) stopt ermee

Brady speelde in zijn lange carrière 20 jaar voor de New England Patriots, de laatste 2 seizoenen verdedigde hij de kleuren van Tampa Bay.



Brady, die beschouwd wordt als de beste quarterback in de geschiedenis van het American Football, leidde de Patriots naar 6 titels. In zijn eerste seizoen bij Tampa Bay deed hij dat kunstje nog eens over. Met 7 zeges in de Super Bowl doet niemand beter dan de 3-voudige MVP in de NFL.



Tampa Bay werd vorige week uitgeschakeld in de play-offs van de NFL. Sindsdien werd in de Amerikaanse media druk gespeculeerd over de toekomst van Brady. Die speculaties kregen de laatste dagen nog wat meer voeding.



Na de tweet van zijn bedrijf TB12 regende het reacties uit alle hoeken van de (sport)wereld, maar die tweet werd plots verwijderd. Brady zou de voorzitter van Tampa Bay gebeld hebben om te zeggen dat hij nog geen beslissing heeft genomen.

Brady, die drie kinderen heeft en getrouwd is met supermodel Gisele Bündchen, had nog enkele dagen nodig om tot dezelfde conclusie te komen: hij neemt afscheid als de allergrootste in de sport.