Alejandro Valverde foetert (even) op Tim Wellens: "Hij heeft zich verontschuldigd"

De Trofeo Serra de Tramuntana op Mallorca was al voor de 4e keer een kolfje naar de hand van Tim Wellens.

Onze landgenoot kent de koers en de finish door en door en wist dus hoe hij het sluw moest aanpakken in de laatste hectometers.

Alejandro Valverde was het kind van de rekening. De 41-jarige veteraan protesteerde even met een handgebaar en uitte zijn ontgoocheling ook in een reactie op de Movistar-site.

"Tim heeft zich bij me verontschuldigd. Hij zei "sorry" toen hij op het podium kwam", vertelde Valverde.

Volgens de Spanjaard ging Wellens met hem op wandel: Wellens voerde een koerswijziging door van rechts naar links, waardoor Valverde tegen de nadarhekken gevangen zat.

"Toen hij zag dat ik hem zou inhalen, ging hij nog wat meer naar links en moest ik stoppen met trappen."

De jury bekeek de beelden en veranderde de uitslag niet. "Dan heb ik niets meer om over te praten. Ik feliciteer Tim", legde Valverde er zich bij neer.