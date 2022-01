Wayne Rooney wijst trainersvoorstel van zijn jeugdclub Everton af

Eerder deze maand zette Everton Rafael Benitez op straat als trainer na tegenvallende resultaten. De club dacht aan Wayne Rooney als opvolger, maar de Brit bedankte. Rooney speelde in het verleden zelf nog bij Everton. Hij brak er op zijn 16e door als profvoetballer.

Wayne Rooney is momenteel trainer van Derby County, een club uit de Engelse tweede klasse. Die rol vervult hij sinds januari vorig jaar.



Vandaag op de persconferentie van zijn club vertelde Rooney dat Everton zijn vertegenwoordiger had benaderd. Ze deden een voorstel om de voormalig profvoetballer aan te trekken als coach.

"Ik geloof dat ik Premier League-manager zal worden en ik geloof dat ik er 100% klaar voor ben. Als dat ooit met Everton is, zou dat geweldig zijn", vertelt Wayne Rooney op de persconferentie voor de wedstrijd zondag tegen Birmingham. "Maar ik heb hier nog werk te verrichten bij Derby County, wat belangrijk voor me is", voegt hij toe.



Everton staat 16e in de Premier League met 19 punten na 20 wedstrijden. Ze staan 4 punten verwijderd van de degradatiezone.