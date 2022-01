Vital Heynen gaat aan de slag als bondscoach van Duitse vrouwenploeg

"Ik heb enkele jaren geleden al eens gezegd dat ik het leuk zou vinden ooit eens een vrouwenploeg te trainen", vertelt Vital Heynen bij zijn aanstelling.

"Ik ben dan ook blij dat ik nu die kans geboden krijg. Volleybal blijft volleybal, of het nu mannen of vrouwen zijn. Naar mijn mening is het verschil gering."

Heynen zette zijn handtekening onder een contract van 3 jaar. Zijn eerste uitdaging: het WK in Nederland en Polen dit najaar, van 23 september tot en met 15 oktober.

De 52-jarige trainer werkte eerder met het Duitse mannenteam van 2012 tot 2016. Hij leidde die selectie in 2014 verrassend naar WK-brons, de eerste Duitse WK-medaille in 44 jaar..

De voorbije jaren was Heynen aan de slag als Pools bondscoach. In 2018 vierde hij de wereldtitel en op het EK van vorig jaar behaalde hij brons. Heynen moest zijn koffers pakken na een teleurstellende nederlaag tegen Frankrijk in de kwartfinales van de Olympische Spelen in Tokio.