Toptalent gevormd door Clijsters en Henin, met papa die profvoetballer was: 7 weetjes over Sofia Costoulas

Toptalent met efficiënt tennis

Costoulas is fysiek sterk en beschikt over een arsenaal aan kwaliteitsvolle slagen. Zonder franjes maar vooral efficiënt.

Van Clijsters naar Henin en weer terug

De ruwe diamant Costoulas is al op verschillende academies fijngeslepen. Eerst trainde Costoulas onder het toeziend oog van Kim Clijsters in Bree. Vervolgens trok ze op jonge leeftijd naar het Elite Tennis Center in Cannes om er te werken met gereputeerde trainers.

Gesteund door Griekse achterban

De reden? De fanatieke achterban van Stefanos Tsitsipas en Maria Sakkari steunt onze landgenote omwille van haar Griekse roots langs vaders kant. "De cultuur van het land is heel belangrijk voor me", vertelde ze deze week. "Ik heb veel familie in Griekenland en kon de taal vloeiend spreken toen ik klein was."

Sponsormagneet op jonge leeftijd

Papa was profvoetballer

Topsport zit Costoulas in het bloed. Haar vader Sotire, geboren in Congo maar dankzij zijn pleegvader ook met Griekse roots, was in de jaren negentig namelijk profvoetballer in onze Belgische competitie. De verdediger kwam in eerste klasse uit voor STVV en speelde daarnaast ook voor Eupen, Heusden-Zolder en Wezet.

Zot van Pokémons en dieren

Daarnaast is ze ook een echte dierenvriend. "Mocht ik niet zoveel reizen dan was het bij ons thuis Pairi Daiza."

Tijdens de US Open in New York poseerde ze niet toevallig voor een schilderij van Pikachu. In haar voorstelling op de website van Be Gold, dat de beste jonge Belgische topsporttalenten steunt, geeft Costoulas toe dat haar grootste hobby Pokémon is. "Zowel games als het verzamelen van kaarten."

Kans om geschiedenis te schrijven

Krijgt An-Sophie Mestach na 11 jaar een opvolgster? Na haar triomf op de Australian Open won er geen enkele Belg, man of vrouw, een grandslamtoernooi bij de junioren.

Slaagden daar wel voor de rest ook nog in: Kirsten Flipkens (Wimbledon en US Open in 2003), Justine Henin (Roland Garros in 1997), Nancy Feber (Wimbledon in 1993), Geneviève Domken (Wimbledon in 1947) en Christiane Mercelis (Wimbledon in 1949).

Bij de jongens was er nog minder succes bij de jeugd: Jacky Brichant won Roland Garros in 1947, Kimmer Coppejans in 2012.