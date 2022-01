Philippe Gilbert opent na ziekte zondag laatste seizoen met GP La Marseillaise

Komende zondag speldt Gilbert voor het eerst dit seizoen weer een rugnummer op in Frankrijk. "Nu zijn mijn zorgen van de baan en na een paar goede trainingsdagen voel ik me veel beter."



De Challenge Mallorca was normaal de eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen voor de 39-jarige renner van Lotto-Soudal. Op zijn sociale media liet hij weten dat hij door ziekte zijn seizoensstart moest uitstellen.

Gilbert had last van maagproblemen."Uit voorzorg werd ik daarom uit de ploeg gelaten, zodat ik mijn ploegmaten en de staf niet kon besmetten', vertelt Philippe Gilbert in een videoboodschap.

De wedstrijd wist hij nog nooit te winnen, maar hij stond in 2006 wel op het podium. "Een heel mooie koers waar ik al vaak aan de start kwam en zelfs eens als tweede eindigde."

GP La Marseillaise is de eerste wedstrijd van zijn laatste seizoen. Na dit wielerseizoen zet de voormalige wereldkampioen een punt achter zijn carrière.



Er niet bij zondag is Sylvain Moniquet, die testte woensdag positief op corona. "Hij zit zijn quarantaine uit in België. Hij voelt zich alvast goed", meldde de ploeg.



De laatste Belg die La Marseillaise kon winnen was Dries Devenyns in 2016, vorig jaar won Aurélien Paret-Peintre.