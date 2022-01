Nicolas Roche keert terug naar wielerwereld als sportief directeur bij Ierse bond

Met zijn aanstelling als sportief directeur is Nicolas Roche verantwoordelijk voor het wegprogramma van de seniorenploegen van Cycling Ireland. Roche zal de renners klaarstomen voor het EK in augustus en voor het WK een maand later in Australië.

De Ier wordt ook mentor van de junioren en de U23-teams met het oog op de Olympische Spelen van Parijs in 2024. "We kijken erg uit naar de samenwerking en naar de ontwikkeling van het wegprogramma richting Parijs 2024", klinkt het bij Liam Collins, de voorzitter van Cycling Ireland.

Nicolas Roche beëindigde vorig seizoen op 37-jarige leeftijd zijn carrière als wielrenner bij Team DSM. Op zijn palmares staan 12 overwinningen als prof, waaronder 2 etappezeges in de Vuelta.