LA Lakers verliezen zonder geblesseerde James van Philadelphia

Bij de thuisploeg was vedette Joel Embiid goed voor 26 punten, 9 rebounds en 7 assists. Ook Tobias Harris (23 punten) vond vlot de weg naar de korf. De 76ers behaalden een 29e overwinning (in 48 wedstrijden) en staan daarmee vijfde in de Eastern Conference.



De Lakers zijn voorlopig pas negende in de Western Conference met een negatieve winstverhouding (24-25).



In de enige andere wedstrijd van de avond leidde Stephen Curry (29 punten, 8 rebounds, 6 assists) zijn Golden State Warriors naar een 124-115-overwinning tegen Minnesota. Klay Thompson deed daar zijn duit met 23 punten bij.



Het team verstevigde daarmee zijn tweede positie in de westelijke conference, waar de Timberwolves achtste staan.