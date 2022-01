Jean-Marie Philips: "Momenteel is Union dé ploeg van Brussel en niet Anderlecht"

Jean-Marie Philips was tussen 2012 en 2018 CEO bij Union en zetelde tot afgelopen zomer ook in de Raad van Bestuur van de club. Nu heeft hij geen officiële banden meer met de club, maar zijn hart klopt nog altijd voor blauw en geel.

"Union-Anderlecht is een heel speciale derby, omdat het over twee clubs gaat met een rijke geschiedenis, al is die van Union weliswaar van lang geleden."

"Er is uiteraard een rivaliteit tussen beide teams, maar wel een gezonde rivaliteit. De supporters van Union staan bekend als faire supporters. Rivaliteit sluit geen respect uit."

Beide clubs hebben ook hun eigen karakter. "Anderlecht is de luxeclub, die supporters van over het hele land aantrekt. Union is meer een volkse club, met voornamelijk een lokale verankering."