Huurling Loïs Openda: "Terugkeren naar Club Brugge zou een stap terug zijn"

"Voorlopig ben ik gefocust op het einde van het seizoen", zegt Openda. "Als er dan een club komt waar ik een toptransfer kan maken, dan zal ik dat doen. Maar terugkeren naar Club Brugge zou een stap terug zijn. Hier (in Arnhem, red.) ben ik mijn kleine carrière begonnen en het is beter om door te gaan op mijn elan."

11 doelpunten in 20 wedstrijden. Loïs Openda kan in de Eredivisie mooie cijfers voorleggen. Maar een terugkeer naar België, en meer bepaald Club Brugge, daar denkt de 21-jarige spits niet meteen aan. Hij ligt nochtans tot 2024 onder contract bij blauw-zwart.

"Hier begon mijn carrière echt", gaat Openda verder. "Mijn passage bij Club Brugge was min of meer een mislukking. Ik kreeg niet veel minuten en maakte niet veel doelpunten. Maar ik heb er geen spijt van. Ik heb veel geleerd, bij de jeugd en als prof. Dat is voetbal. Je moet vechten."



"Als je kijkt naar wat ik nu doe, dan kan je misschien zeggen dat Club zich vergist heeft. Misschien had ik bij Brugge kunnen doen, wat ik hier nu doe. Ik wilde mijn carrière ook bij Brugge lanceren, maar als het daar niet lukt, dan zal het wel ergens anders gebeuren."

Openda veroverde ook zijn stekje in het elftal van de maand januari in de Eredivisie.