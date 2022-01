Het WK-dagboek van Maarten Vangramberen: kennerspubliek, kogelkolos en een brandweerwagen

"Het publiek hier bestaat uit kenners"

Het werd brons op de eerste wedstrijddag voor de mixed relay en dat is toch een kleine teleurstelling voor een veldritland. Het was niet de allerbeste ploeg die we hadden kunnen opstellen, maar dat was zo voor elk land. Alicia Franck gaf het ook wel toe dat ze teleurgesteld waren.

En dan hoor je wel dat we tactisch gefaald zouden hebben, maar dit was zoeken voor iedereen. Vroeg of laat valt dat wel in zijn plooi.

In het begin was dat op de mixed relay in de atletiek net hetzelfde. Sommige landen startten met een man, andere met een vrouw. Uiteindelijk is er nu een beetje een vaste volgorde en dat zal bij het veldrijden ook wel gebeuren.

Er was trouwens echt veel sfeer. Het publiek bestaat uit kenners. Ze kennen Sporza ook. In Amerika kennen ze nauwelijks iets van veldrijden, maar de Amerikanen die het wel volgen en hier zijn, zijn echte freaks. Grote kenners. En die kijken dus vaak via Sporza.