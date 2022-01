Het Belgische recept om Pidcock te kloppen? "Vliegende start, killer Iserbyt en stressloos koersen"

"Er zal geen maat staan op Tom Pidcock. Op de helling die er ligt, rijdt hij weg van de rest", is de stelling die Ruben Van Gucht opwerpt aan tafel.

Daar is Paul Herygers het niet helemaal mee eens: "Als het de Pidcock is van vorige week, is hij te kloppen. Dan krijgen de Belgen hem wel klein. Maar de vrees bestaat dat hij 2% beter is en dan is het een ander verhaal."

Hoe ziet het tactische plaatje er dan uit voor de Belgen? "Laat hem mee de koers maken", oordeelt Tom Meeusen. "Als de Belgen het tempo heel hoog leggen en hij springt erover, zien we Pidcock niet meer terug."

"We hebben wel vliegmachines", pikt Herygers in. "Toon Aerts doet niet liever dan keihard openen. Als het lukt, vind ik dat ze achter hem de deur moeten dicht doen."