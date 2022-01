Franky Van der Elst ziet dat Club Brugge een probleem heeft: "Er is geen structuur"

Wanneer staat het echte Club Brugge op? Ook onder Alfred Schreuder lijkt de blauwzwarte machine niet meteen aan te slaan. Tegen Union slaagde de landskampioen er nooit in om echt een vuist te maken. "De stabiliteit en creativiteit zijn een probleem", zag analist Franky Van der Elst.

Amper één schot op doel. In een wedstrijd die eigenlijk moest gewonnen worden, slaagde Club Brugge er niet in om zijn wil op te leggen aan Union. "Ze hebben mij echt ontgoocheld", zag Franky Van der Elst, voor Eleven Sports aanwezig als co-commentator. "Wat precies? Het voetbal in het algemeen - ik zie daar geen lijn in zitten. Ze spelen met een hoop mensen in het centrum en doen veel positiewissels, maar het resulteert in niks. Als je dan naar Union kijkt... Bij die ploeg zié je wat ze willen doen."

Je ziet wel dat er in de defensie veel problemen zijn - daar ligt misschien wel het grootste euvel. Frank Van der Elst

Opvallend was dat trainer Alfred Schreuder gisteren sterkhouder Noa Lang al bij de rust in de kleedkamer liet. Nochtans een mannetje die met één actie het verschil kan maken. Zijn vervanger Eder Balanta was een keuze voor meer controle. "Ik vind het vreemd dat je Club Brugge zijnde zoiets doet. Je ziet wel dat er in de defensie veel problemen zijn - daar ligt misschien wel het grootste euvel. Opbouwend is het niet goed genoeg en door Nsoki is er evenmin stabiliteit." "Wat er ook was: te vaak liepen er te veel mensen niet meer centraal", gaat Van der Elst verder. "Om goed te voetballen had je daar mensen nodig die door het blok van Union konden spelen. Maar op een bepaald moment stonden de meesten aan de zijkant. Diepgang vanuit het centrum heb ik heel weinig gezien."

Geen Genk-scenario

Het icoon van Club Brugge ziet dat de landskampioen voor heel wat uitdagingen staat als het zijn titel opnieuw wil verlengen. "Er moet stabiliteit komen én er moeten meer kansen gecreëerd worden. Gisteren probeerde alleen Charles De Ketelaere een paar keer iets te forceren met een individuele actie. Want vanuit de combinatie - dat was er tegen Standard soms wel - zat het er gisteren niet in."

Je hebt dit seizoen geen ploeg zoals Genk vorig jaar die er in de laatste rechte lijn bovenuit steekt.