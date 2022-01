Extra Time Cross over WK bij de vrouwen: "Brand zal Vos moeten versmachten"

"Lucinda Brand en Marianne Vos zijn zoals Van der Poel en Van Aert", merkt Ruben Van Gucht op. Ook zij torenen - zeker op een omloop zoals in Fayetteville - boven de concurrentie uit dankzij hun wegcapaciteiten. "Dat is zeker iets wat je hardop mag zeggen", beaamt Paul Herygers.

Het parcours is niet in het voordeel van Sanne Cant.

"Dit was een parcours geweest voor Kopecky"

Met Sanne Cant en Ceylin Alvarado staan nog twee ex-wereldkampioenen aan de start bij de vrouwen. "Normaal zou je zeggen dat Cant geen kans heeft op een medaille", zegt Roland Liboton. "Maar als ze een goeie dag heeft, weet je het nooit."

"Het parcours is niet in haar voordeel", weet Herygers. "Ik had haar liever op een technisch parcours gezien. Daar kan ze het verschil maken."

"Eigenlijk was dit een parcours voor Lotte Kopecky geweest", merkt Erwin Vervecken op. "Misschien niet om te winnen, maar dit zou haar moeten liggen." Herygers: "100 keer beter dan het BK-parcours in Lombardsijde."

Alvarado werd in 2020 wereldkampioene op haar 21e, maar 2 jaar later is ze weggezakt. "Dat zie je vaker bij de vrouwen", stelt Vervecken vast. "Ook Vos was een aantal jaar wat minder door kwaaltjes en mentale problemen."

"De vrouwen rijden elke week hetzelfde parcours als de mannen. Misschien ligt overdaad aan de basis?", vraagt Herygers zich voorzichtig af. "Er wordt veel van hen verwacht. Het is een zware winter voor hen."