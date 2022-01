Dimitri Van den Bergh begint op Masters aan dartsseizoen: "Wil weer major winnen"

Eerder deze maand wisten er opnieuw twee Belgen, Brian Raman en Mario Vandenbogaerde, zich te verzekeren van een Tourkaart in de PDC. Het kransje Belgen op het hoogste niveau in de dartssport is zo aangedikt tot 6 spelers. Een nieuwe stap voorwaarts in de ontwikkeling van de sport in België?



"Ik had ergens wel verwacht dat Raman en Vandenbogaerde hun Tourkaart zouden halen, ze waren er in het verleden al dichtbij en hebben het potentieel om het WK te halen. Laten we hopen dat dit opnieuw een teken aan de wand is dat België groeit als dartsland", besluit Van den Bergh.