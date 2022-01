Bondsparket geeft Deniz Undav verwittiging voor uithaal naar ref: "Goed voor 1 keer"

Na de wedstrijd tegen Club Brugge nam Undav scheidsrechter Lawrence Visser onder vuur. "Het is moeilijk om tegen Club te spelen. Zeker als ze de scheidsrechter aan hun kant hebben", klonk het bij Deniz Undav na de match. De vraag was of zijn uitspraken nog een staartje zouden krijgen.



“Wij hebben naar de speler een verwittigingsbrief gestuurd met de melding dat het goed is voor een keer. We hebben hem duidelijk gemaakt dat dit niet voor herhaling vatbaar is", legt bondsprocureur Ebe Verhaegen uit.

"Namens het Bondsparket hebben we rekening gehouden met zijn blanco strafblad. Daarvoor zullen we hem onder meer niet vervolgen."



Deniz Undav komt er voorlopig dus goed mee weg. Enkel de Pro League kan de spits nog een sanctie opleggen.