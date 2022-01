Belgische juniore Sofia Costoulas (16) bereikt finale Australian Open

Costoulas is op dreef down-under, nadat ze in de herfst van vorig jaar nog 3 maanden aan de kant gebleven was met een elleboogblessure. In haar 11e match in 14 dagen zette ze vlot Kempenaers-Pocz opzij. Haar opponente, die zoals de naam laat vermoeden een Belgische mama heeft, staat 220e op de junioreranking, de 17-jarige zakte uit de top 100 door de coronabeperkingen in Australië. Costoulas maakte evenwel haar favorietenrol waar: ze liep met 2 breaks 4-1 uit in de 1e set. Een rebreak van de thuisspeelster sloeg de Belgische niet uit haar lood. Met vlotte opslagspelletjes haalde ze de 1e set na 3 kwartier met 6-4 binnen. De 2e set duurde maar een half uur: Costoulas brak meteen op love en stoomde door naar 4-0. Een korte opflakkering van Kempenaers-Pocz drukte onze landgenote snel de kop in. Met een break pakte de nummer 905 op de WTA-ranking de set en match: 6-1. In de finale wacht de Kroatische Petra Marcinko, nummer 1 van de wereld, die 3 sets nodig had tegen Amerikaanse Liv Hovde (ITF-20): 6-4, 4-6, 6-4. Marcinko staat 925e op de WTA-ranking, Costoulas kwam haar nog nooit tegen. De laatste Belgische die een grandslamtoernooi bij de junioren kon winnen was An-Sophie Mestach: die won in 2011 in Australië.

14e Belgische in jeugdfinale grandslamtoernooi

Na Mestach is Costoulas nog maar de 2e Belgische juniore die in Melbourne de finale haalt.





Costoulas is de 14e landgenote die de juniorefinale van een grandslamtoernooi haalt.



Kirsten Flipkens won Wimbledon en de US Open in 2003, Justine Henin was de beste in Roland Garros 1997, Nancy Feber in Wimbledon 1993 en verder in de geschiedenis domineerden Geneviève Domken (in 1947) en Christiane Mercelis (in 1949) op het Londense gras.



Bij de jongens is er minder succes bij de jeugd: Jacky Brichant won Roland Garros in 1947, Kimmer Coppejans in 2012.



Volgende Belgische junioren haalden de finale, maar wonnen niet: Laurence Courtois (1992) en Kim Clijsters (1998) in Wimbledon, Michelle Rucquoy (in 1959 en 1960) in Roland-Garros.



Bij de jongens verloren Jacky Brichant (1948), Gino Mezzi (1951) en Francis Andries (1953) hun finale op het Parijse gravel.