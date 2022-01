Belgen balen van 3e plaats, maar zijn toch positief: "Mixed relays kan een mooie discipline worden"

Niels Vandeputte kwam als laatste aan de bak in de mixed team relay. "We kwamen naar hier om op het hoogste schavotje te staan", vertelde Vandeputte. "Maar ik denk dat we tevreden moeten zijn met de wedstrijd die we gereden hebben. Ik denk dat we allemaal het maximale hebben gegeven. Het is toch mooi dat we hier op het podium staan."

Ook Daan Soete vond het lastig om 1 ronde vol door te gaan. "In de cross hou je nog wel iets achter de hand omdat je nog een uur voort moet. Maar nu was het 2e deel wind tegen. Dat maakte het wel extreem lastig. Ik dacht dat we iets meer kans zouden hebben, maar het was net niet."