Toon Aerts: "Gaatje dichtrijden op dit snelle parcours is niet altijd makkelijk"

Hét gespreksonderwerp de voorbije dagen in Fayetteville is niet het parcours, het weer of de vormcurve, wel de loslopende honden op en rond de omloop. "Ik ben vanmorgen nog gaan joggen en ik had er niet alle vertrouwen in om hier in de wijken in mijn eentje rond te lopen", zegt Toon Aerts.



"Op de fiets kun je nog een sprintje trekken en ben ik wel sneller dan een hond, maar tijdens het lopen is het soms toch met een bang hartje door die honden."



Is de jetlag inmiddels al verteerd? "Nog niet helemaal, ik heb er nog wat last van. Mijn lichaam is nog wat aan het zoeken naar het goeie ritme. Deze ochtend was ik om 6 uur wakker. Dan heb ik mijn loopschoenen toch maar aangetrokken, dat doe ik wel regelmatig. Vandaag heb ik een halfuurtje gelopen, een 7-tal kilometer."

"Iserbyt steekt er wat bovenuit bij ons"

Het parcours in Fayetteville is vertrouwd terrein voor de veldrijders. "Ik ken het nog van de Wereldbeker. Ik vergelijk het een beetje met Pontchâteau en daar heb ik wel goeie herinneringen aan", zegt Aerts, die in 2016 Europees kampioen werd op de omloop in Pontchâteau.



"In principe wordt de klim hier het beslissende stuk van het parcours, al zagen we tijdens de WB dat er boven wel eens werd stilgevallen. Ik denk dat het verschil boven moet gemaakt worden. Er is ook nog een helling bijgekomen na de eerste materiaalpost, misschien zorgt die nog voor extra verschil."



"Zelf mag ik me niet laten vangen door na de klim op mijn lauweren te rusten en niks te doen op de vlakke stroken. Die zijn toch ook heel belangrijk."

Eli Iserbyt en Tom Pidcock zijn de topfavorieten. Toon Aerts