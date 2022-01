Sanne Cant blikt vooruit op WK veldrijden: "Voor het podium moet alles meezitten"

De Belgische delegatie vertoeft nu al enkele dagen op Amerikaanse bodem, maar de jetlag heeft Sanne Cant nog niet helemaal van zich kunnen afschudden. "Op zich slaap ik wel best oké, maar ik ben altijd redelijk vroeg wakker. Ik ben niet de snelste aanpasser. M'n bioritme was toch een beetje verstoord", zegt ze.



"Ik doe mijn best om zaterdag top te zijn. Of een podiumplaats tot de mogelijkheden behoort? Dat kan altijd, maar dan zal alles wel echt moeten meezitten. Daar moet je ook wel in geloven, anders rijd je met de verkeerde ingesteldheid rond. Het wordt afwachten."



Twee concurrentes van Cant voor het podium, de Nederlanders Denise Betsema en Annemarie Worst, zijn er niet bij. "Dat zij weggevallen zijn, is wel een voordeel voor mij", weet Cant.