Olympisch portret Stijn en Hanne Desmet: broer en zus dromen van shorttrackmedaille

Steekkaart Stijn en Hanne Desmet

Alles voor de sport

Stijn Desmet zit nog op de schoolbanken wanneer hij door huidig bondscoach Pieter Gysel wordt ontdekt. Hij krijgt meteen een plaatsje in de nationale ploeg, die op de Jeugd Olympische Spelen van 2016 goud wint op de aflossing.

"Op mijn 15e ben ik naar Hasselt verhuisd om elke dag te kunnen schaatsen", vertelt Desmet.

Zijn zus Hanne, die 2 jaar ouder is, besluit om Stijn te volgen, ook al was ze tot dan toe nog niet gebeten door de sport. "Het was een project en ik heb besloten om mij daar maar bij aan te sluiten."

Hanne blijkt een natuurtalent en op het EK van 2019 verovert ze zowaar zilver op de 1.000 meter, achter de ongenaakbare Nederlandse Suzanne Schulting.

Stijn heeft een speciale tactiek tijdens een race. "Ik moet het meer hebben van snelle, slimme, behendige maneuvers en minder van mijn fysieke capaciteiten. Ik heb één kans en die moet grijpen om vooraan in de koers te geraken."

Nederland is al een paar jaar het mekka van de shorttracksport in Europa. Om hun carrière in een stroomversnelling te brengen, besluiten broer en zus Desmet om met hun hele hebben en houden naar Heerenveen te verhuizen.

"Sinds 4 jaar trainen we samen met de Nederlandse ploeg in Thialf, waar we niets tekort hebben", zegt Hanne.