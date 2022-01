Michael Vanthourenhout wil sprint niet afwachten: "Moet het hebben van lastige cross"

Mario De Clercq en Niels Albert, twee voormalige wereldkampioenen in het veld, lieten zich ontvallen dat Michael Vanthourenhout de topfavoriet is in Fayetteville. "Dat is tof om te lezen en het geeft nog wat meer moreel om er zondag keihard voor te gaan", reageert Vanthourenhout.



"Of ik ook effectief wereldkampioen kan worden? Het kan, maar dan moet alles wel meezitten. Ik moet een supergoeie dag hebben en de rest moet een mindere dag hebben. Ik ben er nog niet echt mee bezig."



"Voor mij zijn Tom Pidcock en Eli Iserbyt de topfavorieten. Jongens als Lars van der Haar of ik zitten daar kort achter en kunnen meestrijden voor het podium."



Moeten de Belgen een mannetje vooruit sturen om Pidcock en Van der Haar uit hun tent te lokken? "Misschien wel. Zelf zal ik niet moeten wachten tot de laatste ronde. De rest is explosiever, ik moet het meer hebben van een lastige cross. Als ik een goeie dag heb, zal ik niet wachten."