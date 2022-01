Maxime De Zeeuw tekent na maanden zonder contract bij Italiaanse club

Afgelopen seizoen speelde De Zeeuw in Israël voor Hapoel Holon. Vorig jaar won hij met de club nog de Balkan League. Nu zoekt de basketballer andere oorden op en trekt naar Brindisi in Italië. Hij tekende een contract tot het einde van het seizoen.

Happy Casa Brindisi, of kortweg Brindisi, staat momenteel 7e in de Italiaanse basketbalcompetitie. Volgende week legt hij medische tests af bij de club.

De Zeeuw zocht in zijn carrière al meerdere keren het buitenland op. In eigen land basketbalde hij onder andere bij Pepinster en Antwerp. In het buitenland was hij al actief in Italië, Tsjechië, Duitsland en Spanje. In 2020 verliet hij Europa voor Israël.