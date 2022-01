Luca Brecel struikelt over Ricky Walden in 1/8e finales van German Masters

De 39-jarige Ricky Walden (WS-24), in zijn loopbaan goed voor 3 rankingtoernooi-overwinningen, won het eerste frame met break van 61.



Luca Brecel (WS-16) stelde gelijk na onder meer een 43-break. Brecel, de regerende Scottish Open-kampioen, potte in frame 3 een 54-break weg, maar Walden nam over en lukte een break van 68 voor framewinst.



Ook in de twee volgende frames was de Engelsman de betere waarmee hij op één frame van de overwinning kwam. Met de rug tegen de muur kon Brecel met een 55-break zijn achterstand herleiden tot twee frames. Maar Walden maakte het vervolgens knap af met een century.