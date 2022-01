Een WK veldrijden vraagt natuurlijk om een Extra Time Cross. Ruben Van Gucht ontvangt vanavond ex-wereldkampioenen Roland Liboton, Paul Herygers en Erwin Vervecken. Ook Tom Meeusen schuift aan tafel aan. Kijk samen met hen vooruit naar het WK in de VS om 21.20 u. op Canvas of met de livestream in dit artikel.