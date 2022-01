Infantino zorgt voor verontwaardiging met uitspraak over Afrikaanse vluchtelingen

De Wereldvoetbalbond FIFA wil graag het WK in de toekomst om de twee in plaats van om de vier jaar organiseren. Alle argumenten lijken voor voorzitter Gianni Infantino goed om dat plan aan te prijzen.

In een ontmoeting bij de Raad van Europa in Straatsburg, waar hij zijn project "Future of Football", kwam bespreken, zei Infantino dat landen buiten Europa er baat bij hebben om meer toegang te krijgen tot topvoetbal.

Toen hij er ook de migratiemotieven van Afrikaanse vluchtelingen bij betrok, werden wenkbrauwen gefronst.

"Voetbal gaat over kansen en hoop. We moeten manieren vinden om de hele wereld te betrekken bij topvoetbal en hoop te geven aan Afrika, zodat ze de Middellandse Zee niet moeten oversteken in de hoop op een beter leven, terwijl het meer waarschijnlijk is dat mensen sterven op zee."