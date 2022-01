Hind Ben Abdelkader is terug bij Belgian Cats: "Ze kunnen haar vuurkracht gebruiken"

Hind Ben Abdelkader is een van de beste Belgische basketbalsters van het moment. De shooting guard, die ook als spelverdeelster uit de voeten kan, maakt al enkele jaren het mooie weer in het buitenland en mocht ook al even proeven van de WNBA, maar haar huwelijk met de Belgian Cats was tot nog toe niet geslaagd. Ben Abdelkader werd in het verleden wel regelmatig opgeroepen voor de nationale ploeg, maar onder het vorige regime was er geen klik en ze keerde de Cats de rug toe. Maar de nieuwe bondscoach Valéry Demory heeft de deur opnieuw wagenwijd opengezet voor Ben Abdelkader, die na een eerste verkennend gesprek vrij snel besliste om zich opnieuw te engageren voor de nationale ploeg. "De obstakels uit het verleden zijn weg", weet Kris Meertens.

"Er is een klik gekomen en Hind Ben Abdelkader wil nu toch deel uitmaken van het succesverhaal van de Belgian Cats. Die internationale uitstraling kan ze zelf ook wel gebruiken. Haar terugkeer is in elk geval een goeie zaak, want zonder Kim Mestdagh missen de Cats toch wat vuurkracht."



"Ben Abdelkader is een speelster die net zoals Kim Mestdagh haar eigen shot kan creëren. Ze is heel beweeglijk. Ik denk dat ze toch wel wat driepunters zal meepikken."



"De bondscoach wil iedereen van hoog niveau betrekken bij de ploeg. Ik denk dat Ben Abdelkader op het WK-kwalificatietoernooi een belangrijke rol zal krijgen. Het zal natuurlijk ook wat afhangen van de trainingen, maar het zou me niet verbazen mocht ze meteen een basisplaats krijgen."