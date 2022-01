Het WK-dagboek van Maarten Vangramberen: "Dé vraag voor morgen: "Wat was dat met die hond?""

De stad ademt veel meer fietsen uit dan je zou denken

Na een lange trip maakten we vandaag kennis met de stad Fayetteville. En deze stad ademt echt wel fietsen uit, misschien meer dan we verwacht hadden. We hebben heel veel mountainbikers gezien, veel fietswinkels ook. En er waren ook veel trails en bijvoorbeeld fietspunten met gereedschap langs de weg.

Het is dus niet toevallig dat het WK net hier is, maar dat is ook een geldkwestie. Vandaag hebben we ook de Walton's gezien, de allereerste supermarkt die uiteindelijk uitgegroeid is tot Walmart. En dat is dus opgericht door de grootvader van de twee grootste sponsors van dit WK.

Die mannen zijn fietsfreaks. Die willen hier het mekka van de mountainbike en gravelbike maken. Elke week wordt hier 4 kilometer aan paden aangelegd. Dat is gigantisch veel. Het nodigt echt wel uit om te gaan fietsen.