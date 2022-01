Eli Iserbyt: "Een mooie kans, maar niet mijn enige kans om wereldkampioen te worden"

"Ik heb gehoord dat hij op stage veel getraind had en dan is het ergens logisch dat je in het eerste weekend minder bent. Ik verwacht dat hij heel goed zal zijn na een minder drukke week. Ik neem het weekend dus zeker niet als maatstaf."

"De Pidcock van afgelopen weekend was de minste van dit seizoen. Of zo heb ik het toch ervaren in zijn wiel. Tenzij ik zelf 10 procent beter geworden ben, maar dat verwacht ik niet", lachte de West-Vlaming.

"We zullen alles juist moeten doen om hem te verslaan", verkondigt Iserbyt, die lang twijfelt over de vraag of hij dan zal focussen op het wiel van de Brit? "Ja en neen", is het antwoord.

De waarschuwing na Hoogerheide

Eli Iserbyt meent dat de eerste twee ronden cruciaal zullen zijn voor het tactische plaatje. "Ik moet kalm blijven en de underdogs kunnen misschien dan al hun kans gaan."

"Van der Haar en Pidcock starten meestal iets trager en dan zijn er mogelijkheden voor anderen om voorsprong te nemen en hen af te matten. Als ze afgemat zijn, zijn er meer kansen voor mij."

"We moeten praten. En als ik me minder voel, dan ga ik misschien zelf als bliksemafleider. Het kan allemaal en dat is de sterkte van dit team", zegt Iserbyt, die ervan overtuigd is dat de Belgen het elkaar gunnen.

Nochtans krijgen nog enkele jongens een supergrote kans nu Mathieu van der Poel en Wout van Aert ontbreken op de startlijst.

"Of dit mijn enige kans is? Neen. ik ben 24 jaar. In een normale wereld stoppen Mathieu en Wout voor ik dat zal doen. Het is een mooie kans, maar niet de enige. Het is niet verstikkend."

Iserbyt vertelde vorig weekend wel dat het beter is om alles op één Belgische kopman te zetten.

"Het was meer een waarschuwing dat we niet te snel mogen denken dat wij als Belgen alles in handen nemen en het zullen afwerken. Dan volgt de rest op hun kousenvoeten en dat mag niet gebeuren."